A sofőr állás, mint kortalanul kedvező karrierlehetőség

A különböző szállítmányozási munkák – kötődjön az bármilyen specifikus területhez – az utóbbi időben tovább növelték népszerűségüket az munkaerőpiacon. Ezek az állások ráadásul kifejezetten széles munkavállalói réteg számára kínálnak kedvező feltételek és biztos megélhetést.

Hagyományosan népszerű munkakör

Az álláspiac egy meglehetősen dinamikusan változó, lényegében napról-napra számos új lehetőséget kínáló terület, így az álláskeresők számára meglehetősen nehéz száz százalékosan képben lenni az éppen elérhető munkákkal. A megoldás természetesen a folyamatos monitorozás, ám ez az online állásportáloknak köszönhetően ma már szerencsére egyáltalán nem bonyolult. Ezek az internetes felületek és adathalmazok pedig természetesen az elemzések szempontjából is több lehetőséget kínálnak.

Ez alapján pedig biztosan mondhatjuk, hogy bizonyos állások mindig kiemelkednek a tömegből vagy azért, mert folyamatosan sok lehetőséget kínálnak vagy pedig azért, mert kifejezetten sokan keresik őket, népszerűnek tekinthetők a piacon. Ez a két halmaz persze sokszor metszi egymást, de így lehet képes találkozni kereslet és kínálat. Ha az utóbbi időszakból kellene kiemelni egy ilyen szakmát, akkor a sofőr állás mindenképpen ideális jelölt lenne. Kérdés persze, hogy miért?

A szállítmányozási munkák ugyanis hagyományosan is keresettnek számítanak, sokan helyezkednek el ugyanis a személy- és teherszállítmányozás intézményesített világában. Az utóbbi évek járvány okozta kényszerhelyzete azonban sokakat terelt erre a vágányra, hiszen egy sofőr állás belépési feltételei többségében nem túl összetettek, így gyors megoldást jelentettek az állásukat vesztett emberek számára. A recept pedig beválni látszik, hiszen sokan maradtak ezen a pályán és még többen keresik az új lehetőségeket.

Egy kortalan lehetőség

Ha az egyes álláshelyek népszerűségéről van szó, említhetünk univerzálisan igaz és állás specifikus tényezőket is, melyek erre is hatással vannak. Egy sofőr állás esetén például sajátos előny a már említett egyszerű munkába állás, illetve a belépési feltételek viszonylag rövid listája. A koronavírus járvány során is azért éppen ezt a munkakört találták meg az állásukat vesztett munkavállalók, mert egy futár álláshoz akár egy B-kategóriás jogosítvány is elegendő az elinduláshoz.

Az ilyen típusú vezetői engedély pedig sokak számára egyébként is a mindennapi életvitel része, hiszen a többség a saját mobilitásának növelése érdekében eleve megszerzi a B-s jogosítványt. Így tehát egy ilyen sofőr állás lényegében azonnal és szinte bárki számára megszerezhető, a többi pedig már rajtunk és munkánkon múlik. Azt persze semmiképpen sem állíthatjuk, hogy maga a munka is olyan egyszerű, mint a belépés feltételei, hiszen némi rutin, teherbírás és szorgalom sem árt majd.

A sofőr állások mellett szól az is, hogy egészen korán is munkába állhatunk, hiszen a B-kategóriás jogosítványt már 18 éves korunk környékén megszerezhetjük. Ez az időszak persze a többség számára inkább a tanulásé, ám ez nem jelenti azt, hogy ne szerezhetnének rutint a munka és vezetés világában egyaránt. Egy sofőr állás tehát adott esetben akár diákmunka is lehet, hiszen az ételfutárok például abszolút rugalmas munkaidővel számolhatnak.

Perspektíva a volán mögül

A sofőr állások és diákmunkák világát persze nem feltétlenül érdemes összemosni, hiszen a diákság inkább más területeken szereti kipróbálni magát a munka világában, ám mindenképpen beszélhetünk találkozási pontokról. Emellett azonban a főállásban végzett személy-, csomag-, étel- vagy épp teherszállítás kiváló karrierlehetőségeket és kedvező perspektívát kínál a munkavállalók számára. Ez pedig egy újabb olyan előny, mely segíthet “eladni” ezeket az álláshelyeket.

A sofőr állások berkein belül is találkozhatunk egyfajta hierarchiával, mellyel arányosan a feltételek is javulnak, illetve a lehetőségek is bővülnek. A személyszállítás területén például a taxisofőr állások számítanak igen népszerűnek, míg a teherszállítmányozáshoz kötődik a sofőr állás királykategóriája, a nemzetközi kamionozás. A bevételek szempontjából ezek meglehetősen kedvező opciók, ugyanakkor ezekhez már megfelelő rutin, adott esetben magasabb kategóriába sorolható jogosítvány, illetve pályaalkalmassági vizsgálat is kell. A népszerűségük azonban ezzel együtt is jelentős.

Az utóbbi évek kényszerhelyzete mára persze elmúlt így kérdés, hogy a jövőben milyen sors jut majd a sofőr állásoknak. Egyelőre úgy tűnik az irántuk mutatott kereslet nem csitul, sokan állnak ugyanis munkába ezeken a területeken ma is. A feltételek pedig nem változtak, így egy sofőr állás továbbra is viszonylag egyszerű munkába állást, de annál kedvezőbb karriert kínál. Mindenképpen érdemes tehát folyamatosan monitorozni a kínálatot és adott esetben belekóstolni ebbe a specifikus, de hagyományosan is kedvelt világba.