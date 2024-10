Filmek amik nem hagyhatsz ki 2024-ben

Miközben a 2024-es év számos újdonságot tartogatott a mozirajongók számára, kiválasztottuk azokat a filmeket, amelyeket egyszerűen nem szabad kihagynod. Az alábbiakban megemlítünk jó néhány olyan alkotást, ami a 2024 filmek élvonalában találhatók és megragadta a nézők fantáziáját. Bár a legtöbbet már lekerült a mozik vetítési listájáról, de mindenképpen érdemes megtalálnod a módját annak, hogy megnézd azokat. Lássuk akkor, hogy melyekre fordíts kiemelt figyelmet!



Megtekintésre érdemes 2024 filmek

A választék igen sokszínű volt a 2024 filmek tekintetében. Az év kezdetétől már igen egyedi alkotások kerültek a vászonra a nagyközönség elé. Ilyen volt például a Dűne: Második rész, ami kifejezetten felkeltette nem csak a fantasztikus filmek rajongóinak a fantáziáját, hanem azokét is, akik a kalandot, romantikát és a királydrámákat szeretik. Az idő múlásával a kedélyeket olyan további franchisok borzolták, mint a A majmok bolygója: A birodalom, Furiosa: Történet a Mad Maxből, Deadpool & Rozsomák, Alien: Romulus, Godzilla x Kong: Az új birodalom.

Ugyanakkor a gyerekek sem maradtak szórakozás nélkül, mert nekik ott voltak az olyan 2024 filmek, mint az Agymanók 2, Kung Fu Panda 4. A kaland kedvelőit az Artúr, a király , Twisters – Végzetes vihar örvendeztették meg. Akik pedig a romantikáért rajongtak megkapták a Vigyél a Holdra, Challengers, It Ends With Us – Velünk véget ér című 2024 filmeket. Elmondhatjuk tehát, hogy a 2024 filmek valóban színes palettát kínálnak a minden műfaj szerelmesinek. Nincs tehát más dolgod, mint belevetni magad ezekbe és elmerülni az érzelmek és kalandok tengerében.