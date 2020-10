Toros káposzta a kiadós ebéd

A káposzta azon zöldségfélék közé tartozik, amit előszeretettel szoktunk készíteni a hétköznapokban, de különleges alkalmak során is. Régen és napjaikban is a töltöttkáposzta a karácsonyi ünnepi asztal fő fogása volt, de ugyanakkor halotti torokhoz is ezt az ételt készítették. Talán a káposztából készült ételek között ezért is vált a legismertebbé a töltöttkáposzta, de természetesen e mellett nagyon sok ínyencséget lehet készíteni friss vagy savanyúkáposztából. A toros káposzta is nagyon ízletes, kiadós és az elkészítése rendkívül egyszerű. A toros káposzta hozzávalói között a fűszerek mellett savanyúkáposztára és sertéscombra van szükség, ez a két utóbbi jelenti az alapját ennek az igazán finom ételnek.

A savanyúkáposztát jól át kell mosni és bő vízben puhára kell főzni, majd, ha kihűlt jól kicsavarjuk, felvagdossuk és egy tepsiben 1 dl olajjal összekeverve előmelegített sütőben körülbelül fél órát sütjük. Időnként azért kavarjuk rajta egyet, nehogy odaégjen. A sertéscombot szintén fel kell vágni, nem túl apróra, és fedő alatt, annyi vízben, hogy félig lepje puhára főzzük, ezt követően pedig egy fej vöröshagymával és fűszerekkel kicsit lepirítjuk. Ha már a káposzta is megpuhult, a hús is megpirult akkor a kettőt összekeverjük ízlés szerint még fűszerezzük és pár perc alatt összeforrósítjuk. A toros káposzta melegen és friss kenyérrel tálalva a legfinomabb. Ahány ház annyi szokás elve alapján ezt a finomságot is többféle képen lehet készíteni, a végeredmény viszont önmagáért beszél.