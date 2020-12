United Sealants Epoxy Metal kétkomponensű ragasztó termékismertető

Az United Sealants Epoxy Metal kétkomponensű ragasztóról elmondható, hogy nagyon ismert ragasztó típus, főleg az építőipar területén jártas személyek között, de az előfordult már, hogy otthoni használat céljából vásárolták meg ezt a ragasztó fajtát. Az United Sealants Epoxy Metal kétkomponensű ragasztó egy gyorskötésű, oldószermentes, fémszínű ragasztó, amely alkalmas gyors szerelésekhez és javításokhoz. A ragasztó legnagyobb előnye, hogy a különböző anyagok megkötésére, vagy akár kitöltésére is ideális, itt a különféle anyagok alatt értjük a fémek csorbulását, a hibás fúrásokat, szakadásokat, lyukakat. Ennek a ragasztó fajtának is kitűnő a ragasztóereje a különböző anyagokkal szemben, mint a fém, beton, acél, alumínium, fa stb. Az United Sealants Epoxy Metal kétkomponensű ragasztóra is érvényes az az általános felhasználási feltétel, ami az összes többi ragasztó fajtára, hogy a tényleges használat előtt a felületet meg kell tisztítani.

Az alapfelület állapota tiszta, száraz és zsírmentes kell legyen, valamint a megfelelő tapadás érdekében a laza részeket el kell távolítani. Arra is figyelni kell, hogy a ragasztani kívánt felület ne legyen poros, ugyanis a poros felületek rontják a tapadást, és a tartós szilárd csatlakozás kialakítását. A szakemberek azt is ajánlják, hogy a nagyobb tapadóerő elérése érdekében egy csiszoló papírral csiszoljuk meg a felületet, és a nem tipikus ragasztási felületeken pedig végezzünk egy előzetes tapadási próbát. Az United Sealants Epoxy Metal kétkomponensű ragasztó tárolására is figyeljünk, hűvös, és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten ajánlott tárolni.