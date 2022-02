A leylandi ár alakulása

Ebben a cikkben a Leylandi ciprus árának az alakulásáról írok. Milyen tényezők alapján határozzák meg egy-egy termék árát.

A leylandi ciprusra mondhatjuk, hogy igénytelen növény. Nem válogat a talajban,szárasság tűrő valamint a mai napig nincs neki betegsége és kártevője, de mivel keresztezésből jött létre és nincs termése ezáltal nem lehet magvetéssel szaporítani. A szaporítása dugványozással történik.

A leylandi ciprust elég nehéz dugványozással szaporítani ezért a dugványok, csemeték drágábbak, így ez nagyban befolyásolja a leylandi ár alakulását. A szaporítás után következik a csemete nevelés. Ez idő igényes valamint hozzáértést és sok belefektetett munkát kíván. Sok méret kategóriájú növényt lehet vásárolni, egészen kicsiktől az egészen nagy példányokig. Minél nagyobb növényt vásárolunk annál több belefektetett munka van benne valamint sokkal több anyagi ráfordítást is igényelnek. Ezek a kiadások, munkák megemelik a leylandi árakat. A becserepezett növényeket természetesen valahol nevelni is kell, a telephely kialakítása, a felület kialakítása, ahol a növényeket gondozzák, az öntözőrendszer kialakítása, hogy a leylandik megfelelő öntözést kapják, ezek nagy beruházást igényelnek. Továbbá rengeteg technikai és egyéb eszköz is szükséges ahhoz, hogy a növényeket szakszerűen és gondosan lehessen nevelni. Ezek az eszközök, dolgok manapság már nem olcsóak. Figyelembe kell venni olyan dolgokat is mint például a nevelés,öntözés, gondozás és minden olyan munkát ami a növény fejlődéséhez szükséges, ezek is mind mind kiadás. Minél nagyobb a növény állomány annál több munkát kell elvégezni. Ehhez több emberre van szükség, az emberek után a munkáltatónak kiadásai vannak amivel a leylandi árakat terheli meg.

Összegezve egy növény árát rengeteg tényező befolyásolja, kezdve a szaporítástól a vásárlásig. Mikor növényeket vásárolunk és esetleg úgy gondoljuk, hogy drága a növény, akkor jusson eszünkbe az, hogy mennyi belefektetett munka, pénz van abba a növénybe és hogy miért ennyi a leylandi ára.