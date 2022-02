Modern webáruház készítés 2022-ben a Grent Média profi csapatával

A Grent Média webáruház készítő és fejlesztő csapata több mint egy évtizede foglalkozik OpenCart rendszerrel, amelynek segítségével számos cégnek készített gyönyörű, felhasználóbarát és a modern igényeknek megfelelő csinos webshopokat.

Egy webáruház 2022-ben mindig mobilbarát

Az ma már talán egyértelmű, hogy egy modern webáruháznak egyaránt kell működnie PC-n, laptopon, tableten és többféle méretű okostelefonon is, hiszen ha ez elmaradna egy webshop fejlesztés során, bizony milliós károkat szenvedne a cég.

Ez szerencsére nem kérdés a Grent Média webshop készítő cégnél, hiszen nincs is olyan munkájuk, amelynek ne lenne tökéletesen használható, korszerű és gyors mobil verziója is.

Könnyen átlátható és kezelhető admin felület

A könnyen kezelhető admin felületnek köszönhetően a termékfeltöltők és a webes tartalom szerkesztésével foglalkozó kollégák néhány perc alatt meg tudják tanulni kezelni az admin felületet. Persze ha szükséges, a Grent Média csapata természetesen elmagyaráz mindent, hogy az admin használata teljesen gördülékeny legyen.

Csak a keresőoptimalizált webshop a jó webshop 2022-ben

A Grent Média webshop készítő csapata nemcsak a technikai vagy dizájn tartalomra fordít nagy hangsúlyt, hanem arra is, hogy az elkészült webáruházat könnyen megtalálják a felhasználók. Ezt pedig úgy tudják elérni, ha a kódban, a dizájban és a tartalomban is csak olyan bevált eljárásokat használnak, amelyek egyaránt hasznosak a keresőknek és a felhasználóknak is.

További részletek a Grant Média webshop készítő cégről itt.