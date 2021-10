Gyerek kerékpár – a legjobb és leghasznosabb ajándék

A gyerek kerékpár a legjobb ajándék, amit egy gyermek kaphat! Tudtad például, hogy már napi 15 perc biciklizés hatására a gyermek jobban teljesíthet az iskolában? A szabad levegő, a mozgás mind pihentetően hat az elmére, így egy kis biciklizés az iskolai órák és az otthoni leckeírás között szinte azonnal felfrissíti a gyermeket és könnyebben mehet majd neki a tanulás.

Ha a gyermek a biciklis gyerekülésben kedvelte az utazást, egészen biztos, hogy a saját kerékpárt imádni fogja! Ha pedig nem volt lehetőség a gyerkőccel kiskorában együtt biciklizni, az csak egy újabb remek indok, hogy miért kell neki egy saját kerékpár.

Már az óvodás korban is nagy hatást gyakorol a gyermek fizikai és mentális készségeire a biciklizés. 5 éves korig ugyanis a mozgás az agy számára legintenzívebb inger, ami nem csak a motoros, hanem a mentális készségeket is fejleszti. Olyannyira igaz ez, hogy a kerékpározás az egyensúly és a mozgáskoordináció fejlesztésével akár a beszédfejlődésre is pozitív hatást gyakorolhat.

A kisgyermekkori biciklizésnek számos pozitív hatása van továbbá a tájékozódásra, a közlekedési kultúra elsajátítására, a koncentrációra és a reakcióidő fejlődésére is. Nem beszélve arról, hogy lehetővé teszi, hogy már egészen kisgyermekkorban megszerettessük a gyermekkel a mozgással, sportolással teli életmódot. A pozitív berögződéseket pedig magukkal vihetik egészen a felnőttkorba.

Azok a felnőttek, akik gyerekkorukban nem sportoltak, felnőttkorukban nagyobb eséllyel követnek mozgásszegény, egészségtelen életmódot.

Mindezek mellett a biciklizés persze nem is feltétlen azért olyan közkedvelt, mert annyi területet fejleszt, sokkal inkább azért, mert kihagyhatatlan, központi élményforrása a gyerekkornak.

Felnőttekként szinte mindannyiunknak vannak gyerekkori biciklis élményei. A kerékpáron ülve tapasztaljuk meg először a száguldás és a szabadság, az önállóság örömét.

A gyerek kerékpár minden alkalomra, nemtől függetlenül remek ajándék. A legkisebbek számára a futóbiciklik teszik lehetővé a kerékpározás alapjainak elsajátítását és a sport megízlelését. A futóbiciklik pedálrendszerrel nem, pusztán két kerékkel, nyereggel és kormánnyal rendelkeznek. Használatukkal a gyermekek megtanulhatnak egyensúlyozni. 4-5 éves kor tájékán pedig a futóbiciklit leválthatja az első igazi, már pedállal is rendelkező, kétkerekű járgány.